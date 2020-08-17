Черноморскому региону угрожает экологическая катастрофа из-за утонувшего танкера с соевым мясом для программистов mail.ru

17.08.2020, 12:49, Разное

Турецкий танкер «Президент Ататюрк» с грузом 485 тысяч тонн халяльной соевой свинины для программистов mail.ru утонул из-за ветхости обшивки в 20 километрах от грузового порта Новороссийска.

Всему экипажу удалось спастись и доплыть до берега на спасательных надувных лодках, но потопление турецкого судна привело к угрозе экологической катастрофы для всего Черноморского региона.

В МЧС РФ отмечают гибель огромного количества флоры и фауны от разносимой морем продукции. Животные, наевшиеся соевого мяса, живут не более одного дня, после чего отравление приводит к летальному исходу, а водоросли начинают гнить даже при самом небольшом контакте.

– Не есть животное мясо очень полезно для природы и экологии. Оставив в живых лишнюю курочку, свинку, коровку или собачку мы сберегаем нашу планету. Проблема корабля в том, что он утонул. Разве виновата соя в кривых руках недобросовестных людей? Может, она виновата в дырявых турецких корытах? Мы бы все это скормили своим программистам, и никто бы не пострадал, — рассказал технический директор Mail.ru Виктор Тихомиренко

В МИД Турции уже заявили, что страна не собирается ничего предпринимать в связи с затоплением танкера, оставив разбираться с этим российскую сторону. «Ну утонул и утонул», — отметили там.