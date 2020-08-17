 

Россиян предупредили о новом штрафе

17.08.2020, 12:43, Разное

В нашей стране введут новый штраф за неосвоение земных недр. Инициативу выдвинуло Заксобрание Татарстана. В пояснении к законопроекту говорится, что отсутствие административной формулировки не позволяет в полной мере применять меры воздействия при выявлении нарушений в данной сфере.

Новый штраф для граждан будет варьироваться от двух до трех тысяч рублей. Должностные лица заплатят за нарушение от 20 до 40 тысяч рублей, юридические – от 300 до 500 тысяч рублей.

Как писали “Дни.ру”, с 1 августа этого года в России ввели новый штраф для автомобилистов. Начали действовать и другие тарифы по ОСАГО.Раньше штраф в размере от 500 до 800 рублей приходилось платить таксистам, а также водителям грузовиков и автобусов, если у них не было диагностической карты, подтверждающей прохождение технического осмотра. С 1 августа это требование распространяется на всех автомобилистов.

Более того, увеличивается размер штрафа. Теперь с водителей будут собирать по две тысячи рублей.

Ранее стало известно, что россияне стали экономить, платя по тарифам ЖКХ в 2020 году. Мораторий на начисление пеней за долги по тарифам ЖКХ был введен в качестве одной из мер поддержки населения в условиях эпидемии коронавируса в России. Болезнь и попытки сдержать ее распространение спровоцировали значительные экономические проблемы.



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