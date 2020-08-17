 

Лукашенко ответил на требование рабочих провести повторные выборы: Никогда не дождетесь

17.08.2020, 12:43, Разное

В понедельник, 17 августа, белорусский лидер прибыл на Минский завод колесных тягачей, чтобы поговорить с сотрудниками. Во время выступления перед рабочими предприятия Александр Лукашенко отверг возможность проведения нового голосования.

Президент отметил, что никогда не будет принимать решения под давлением. “Никогда вы от меня не дождетесь”, – заявил Лукашенко. Политик добавил, что в случае избрания другого человека все крупные заводы страны перестанут существовать в течение полугода.

Также Лукашенко напомнил, что сейчас идет работа над поправками к Конституции. Политик сообщил о готовности отдать часть полномочий. Но это должно произойти через конституционный процесс, а не через уличные акции протеста, передает “Интерфакс”.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко. За него проголосовали 80% жителей страны. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10% поддержки.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Сразу после оглашения результатов президентской гонки во многих городах страны прошли акции протеста. Рабочие ряда крупных белорусских предприятий объявили забастовку. К ним также присоединились деятели культуры.



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