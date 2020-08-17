Укол от депрессии

17.08.2020, 12:35, Разное



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Мы писали, что в 2015 году исследователи из Университета Техаса сделали обзор, в котором зафиксировали снижение или исчезновение симптомов депрессии после косметической инъекции ботулотоксина. Ещё пять лет назад учёные связывали это с механизмом обратной связи: нет морщин – нет проблем. Разглаженный лоб “имитировал” хорошее расположение духа и напоминал, что нет повода для печали.

Новые данные были опубликованы в 2020 году. Учёные Школы фармации и фармацевтических наук при Калифорнийском университете проанализировали 174 тысячи отчётов, в которых сообщалось о побочных эффектах инъекций ботулотоксина. Учитывались не только косметологические процедуры, но и медицинские: лечение мигрени, кривошеи, гипергидроза и другие показания. Сравнение проводилось с контрольными группами, пациенты которых получали терапию от таких же заболеваний, но без применения нейротоксина.

Выяснилось, что пациенты, которым вводили инъекции ботулотоксина, значительно реже жаловались на депрессивные расстройства. Рубен Абагян, доктор философии (PhD) и соавтор исследования, утверждает, что работа позволила взглянуть на проблему шире. Теперь понятно, что ботулотоксин действует по иному принципу, чем “нахмуренные брови – дисфория”. Ведь даже те, кто получал инъекции в подмышки или детрузор (мышцу мочевого пузыря), реже отмечали плохое настроение в сравнении с контрольной группой.

Напомним, что ботулотоксин – это вещество, которое прерывает передачу нервного сигнала к мышце. В медицине и косметологии используется только очищенный токсин типа А и В. FDA одобрено всего шесть торговых названий препаратов на основе ботулотоксина. В природе чистый ботулотоксин выделяется бактериями Clostridium botulinum и вызывает тяжелое заболевание ботулизм.