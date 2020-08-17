 

На отдыхе в Турции Леру Кудрявцеву «избила» тайка

17.08.2020, 12:30, Разное

Российская телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что во время отдыха в Турции ее «избила» тайка. Оказалось, что знаменитость в отпуске решила посетить массажный салон, который она порекомендовала «всем мазохистам».
Продолжительное время Лера Кудрявцева страдает от межпозвоночной грыжи, причиняющей боли в спине. В Instagram телеведущая показала ложе, на котором ее «избивала» тайка. По словам Кудрявцевой, ее массажистка «ходила, скакала и вертела» во время процедуры.

Ранее Лера Кудрявцева показывала подписчикам отель, в котором она остановилась вместе с дочерью Машей. Пользователи Сети не оценили такой поступок, назвав его бестактным хвастовством. Кто-то из подписчиков подсчитал, что стоимость такого отдыха сравнима с покупкой малогабаритной квартиры.



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