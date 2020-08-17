Эксперт назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19

17.08.2020, 12:30, Новости дня

Американский эксперт заявил, что иммунитет, выработанный у людей, переболевших COVID-19, может сохраняться до года.

Бывший руководитель Управления по контролю качества продуктов питания и лекарств доктор Скотт Готтлиб, выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS в воскресенье, говорил о новых результатах, полученных Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

По его словам, можно с уверенностью говорить о трехмесячном иммунитете.

«Но, вероятно, это тот случай, когда можно ожидать, что иммунитет продлится от 6 до 12 месяцев, – отметил он. – Ситуация будет значительно варьировать от случая к случаю. У некоторых людей будет меньше иммунитета, у других немного больше. Но хорошая новость в том, что они могут документально подтвердить, что у них будет стерильный иммунитет. Они не будут инфицироваться повторно по крайней мере три месяца, а возможно и дольше после заражения».

При этом Готтлиб отметил, что COVID-19 неспроста называют новым коронавирусом, поскольку врачи многого о нем не знают.

В ситуации, когда число смертей от коронавируса в США приближается к 170 тысячам, эксперты из Института показателей и оценок здоровья при Вашингтонском университете спрогнозировали, что этот показатель достигнет 186 тысяч к 1 сентября, и превысит 390 тысяч к 1 декабря.

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По мнению ученых, широко распространенное представление о социальной дистанции как о расстоянии в два метра, создает «ложное чувство безопасности» и может привести к тому, что большие группы людей подвергнутся воздействию вируса.

Исследование, проведенное в больнице имени Шендса при Университете Флориды, не было проверено рецензентами.

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