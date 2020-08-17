Наргиз хочет судиться с Жириновским за “чудище” и “обезьяну”

17.08.2020, 12:23, Разное

Когда на экранах в студии показали фотографии исполнительницы, Владимир Жириновский пошел вразнос. Он призвал ограничить свободу 49-летней звезды, а комментируя эпатажную внешность знаменитости, сравнил ее с “чудищем” и “обезьяной”.

Через некоторое время Наргиз Закирова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте запись, в которой обратилась к СМИ с требованием предать огласке поведение лидера ЛДПР. Исполнительница подчеркнула, что Жириновский фактически позволил себе оскорбление личности, что является административным правонарушением.

На этом месть не закончилась. Как сообщает РИА ФАН. В понедельник певица опубликовала пост с отрывком из передачи, где Жириновский произносит ругательства в ее адрес. Наргиз отметила, что посоветовалась с юристом, который посчитал это унижением чести и достоинства, попадающим под статью 5.61 Кодекса об административных правонарушениях России.

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Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 13 Авг 2020 в 3:18 PDT

Закирова пояснила, что своей записью решила уведомить Жириновского и общественность о факте нарушения. Судя по всему, она намерена встретиться с лидером ЛДПР в суде. Если политика признают виновным, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.