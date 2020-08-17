В Петербурге трое мужчин сбросили женщину с балкона третьего этажа

17.08.2020, 12:23, Разное

Трое мужчин сбросили женщину с балкона, находящегося на третьем этаже многоквартирного дома на Вишерской улице в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в воскресенье, но огласку получил лишь день спустя.

Упавшая 38-летняя жительница получила травмы и была доставлена в больницу. Преступников скоро задержали. Один из них оказался иностранцем, которому был запрещен въезд в Россию. Однако он все равно проник на территорию государства с помощью документов, оформленных на другое лицо. Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы, передает РИА “ФАН”.