Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц планируют обвенчаться в том же соборе, что и принц Чарльз с принцессой Дианой

17.08.2020, 12:18, Разное

Каждый родитель желает для своих детей самого лучшего. Вот и Дэвид с Викторией Бекхэм хотят провести свадьбу старшего сына – 21-летнего Бруклина – с королевским размахом, причем без преувеличений. В данный момент, по сведениям издания The Sun, они добиваются разрешения на проведение венчания в Соборе святого Павла – том самом, где в свое время, в 1981 году, обменялись клятвами верности принц Чарльз и принцесса Диана.

Принцесса Диана и принц Чарльз после свадьбы на ступенях Собора святого Павла

Стоит отметить, что рассчитывать на одобрение их желания Дэвид и Виктория могут с полным правом, так как оба являются обладателями почетного Ордена Британской империи, который дает различные привилегии. Однако тут есть свои сложности: если даже Бруклин и Никола получат соответствующее разрешение, пожениться они смогут не раньше 2022 года, согласно списку ожидания. Кроме того, Собор будет открыт для туристов в день их свадьбы, что также вряд ли является для них большим плюсом.

Стоимость проведения церемонии в Соборе составляет более 3 тысяч фунтов стерлингов, плюс 325 фунтов – за лицензию. Музыкальное сопровождение и разрешение на видеосъемку – от 1000 фунтов. После британской свадьбы Бруклин и Никола планируют провести еще одну – в Америке.

Собор святого Павла

Напомним, Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с Николой Пельтц в начале июля, чуть позже его мама Виктория Бекхэм поделилась фотографиями с семейного ланча, на котором старшее поколение семьи Бекхэм-Адамс, родители Бруклина, братья и сестры поздравили его и невесту с таким знаменательным событием. В конце июля Бруклин и Никола поделились на своих Instagram-страничках порцией кадров, снятых непосредственно в момент предложения руки и сердца.

Согласно информации СМИ, появившейся чуть ранее, пара планирует провести сразу две церемонии: на родине жениха в Великобритании и во Флориде, где живет семья Николы. Отвечать за финансовую составляющую банкета будет отец невесты Нельсон Пельтц – впрочем, родители Бруклина, Дэвид и Виктория Бекхэм, также очень хотят внести свой вклад. Ожидается, что 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а в числе друзей жениха, конечно же, окажутся 17-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы. Молодые также не забыли и о практичной стороне дела: скорее всего, они заключат брачное соглашение, которое поможет им раз и (как ожидается) навсегда закрыть вопрос семейного бюджета. Напомним, состояние отца Николы насчитывает свыше одного миллиарда долларов, так что денежный вопрос в браке одной из его восьми детей интересует мужчину особенно сильно.

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