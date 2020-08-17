Суд в Латвии приговорил к 15 годам «российского шпиона»

17.08.2020, 12:16, Новости дня

Суд Видземского предместья Риги приговорил бывшего сотрудника министерства внутренних дел Латвии Олега Бурака, обвиняемого в шпионаже в пользу России, к 15 годам лишения свободы, сообщила его адвокат Имма Янсоне.

«На заседании суда сегодня был зачитан приговор Бураку. Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы, именно столько требовала прокуратура», – передает ТАСС слова Янсоне.

На примере Бурака газета ВЗГЛЯД наглядно демонстрировала, как спецслужбы Прибалтики балуются ловлей «российских шпионов».