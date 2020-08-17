 

Лондон решил ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

17.08.2020, 12:08, Новости дня

Великобритания вместе с партнерами готова применять санкции против тех, кто несет ответственность за применение насилия против участников протестов в Белоруссии, сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.

Рааб заявил, что «нам срочно нужно силами ОБСЕ провести расследование нарушений, которые сделали выборы нечестными, а также последовавших после них жутких репрессий», передает ТАСС.

«Соединенное Королевство будет вместе со своими международными партнерами работать над тем, чтобы ввести санкции против тех, кто несет за это ответственность, и призвать к ответу власти Белоруссии», – добавил он.

Глава МИД Великобритании подчеркнул, что Лондон не признает итогов президентских выборов в Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Экс-депутат Рады назвал источник финансирования Майдана

30.06 / Симоньян высмеяла западную разведку

27.06 / В МИДе назвали вбросом американской разведки статью NYT об Афганистане

30.06 / В деле российского актера Ефремова появился еще один потерпевший

28.06 / Китай потребовал от Канады отказаться от мегафонной дипломатии

15.07 / Россиян предупредили о новом виде мошенничества

08.08 / Сфотографировали новый кроссовер Renault Duster для России

26.07 / В Алабаме прощаются с Джоном Льюисом

08.07 / Путин провел телефонный разговор с председателем КНР

31.07 / Антитабачные законы в РФ распространились на вейпы и снюсы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска