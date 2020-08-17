Лондон решил ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

17.08.2020, 12:08, Новости дня

Великобритания вместе с партнерами готова применять санкции против тех, кто несет ответственность за применение насилия против участников протестов в Белоруссии, сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.

Рааб заявил, что «нам срочно нужно силами ОБСЕ провести расследование нарушений, которые сделали выборы нечестными, а также последовавших после них жутких репрессий», передает ТАСС.

«Соединенное Королевство будет вместе со своими международными партнерами работать над тем, чтобы ввести санкции против тех, кто несет за это ответственность, и призвать к ответу власти Белоруссии», – добавил он.

Глава МИД Великобритании подчеркнул, что Лондон не признает итогов президентских выборов в Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.