Россельхознадзор предложил ужесточить борьбу с «санкционкой»

17.08.2020, 12:08, Новости дня

Меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, следует ужесточить, так как нарушители стали действовать более изощренно, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Данкверт считает, что необходимо ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта. Речь идет о конфискации машин и товара, а также о запрете ввоза на пять лет, передает РБК.

«Побороть это (нелегальные поставки) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», – отметил он.

Подчеркивается, что недобросовестные поставщики пытаются доказать, что их продукция привезена из стран, которые не попали под эмбарго. Также используется ложный транзит и другие преступные схемы. Однако нарушители все равно попадаются.

Предложения уже представили правительству. Ожидается, что они смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками.

Ранее Институт маркетинга морепродуктов Аляски сообщил, что введенное Россией в 2014 году продовольственное эмбарго лишило рыбаков Аляски доходов в среднем на 40 млн долларов в год.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что отечественные продукты полностью заменили импорт в магазинах.