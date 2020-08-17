Эксперты составили рейтинг из 3 комфортных седанов премиум-класса

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17.08.2020, 11:53, Разное

Эксперты сферы автомобильного рынка составили рейтинг седанов премиум-класса. В ТОП вошли 3 машины с самым высоким уровнем комфорта.
Как свидетельствуют специалисты, у машин формата седан нет подобных спорткарам динамики или управляемости. Однако от них покупатель ждет комфортности эксплуатации как для водителя, так и для пассажиров. Наиболее указанным критериям соответствует Genesis G70 от Hyundai. Современное, технологичное и очень удобное транспортное средство оснащено удобными задними сиденьями и регулируемым 8-позиционным креслом для водителя. Также в нем есть интересная опция проекции приборной панели на лобовое стекло. Дополняет картину высокий уровень безопасности, 15 динамиков аудиосистемы и системы кругового обзора.

Четырехдверный седан LS от японской Lexus оборудован двухступенчатым подогревом сидений и вибромассажером 7 типов настроек. Просторные задние места и система акустики с чистым и глубоким звуком делает поездку максимально приятной. Усиливает эффект, сглаживая любые неровности на дороге адаптивная подвеска, управляемая электронно.

Лидерство в тройке лучших занял автомобиль S-Class от немецкого Mercedes-Benz. В его подвеске реализован режим гашения кренов при поворотах, а в салоне система проецирует всю нужную информацию с эффектом «парящего» изображения. Также есть в транспортном средстве подсветка салона неоном, улучшенная шумоизоляция и аудиосистема. Благодаря такому оснащению и микроклимату внутри авто водитель и пассажир могут полностью отгородиться от внешнего мира.



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