К 2021 году Роскосмос создаст еще три спутника связи «Гонец-М»

17.08.2020, 11:53, Разное

Роскосмос планирует выпустить еще три спутника низкоорбитальной связи «Гонец-М». Их производством занимается компания «Информационные спутниковые системы им. Решетнева», завершение изготовления аппаратов должно состояться к концу 2021 года.

Инженеры компании уже изготовили металлические корпуса спутников «Гонец-М» высотой 1,5 метра и диаметром 1 метр. Сейчас они находятся в цехе корпусных узлов. Кроме того, к концу подошло производство каркасов солнечных батарей. Их устанавливают по всей поверхности корпуса, также они крепятся к поворотным штангам. Они необходимы для обеспечения аппарата энергией.

Главной задачей спутников низкоорбитальной связи «Гонец-М» станет бесперебойное обеспечение связи удаленных и труднодоступных российских регионов, например, Крайнего Севера. Также орбитальная система позволит отслеживать деятельность промышленного, транспортного и экологического комплексов. Рабочая высота спутников составляет 1500 км.