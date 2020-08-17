 

«Мечта любой девочки»: Юлия Ефременкова хочет открыть салон красоты

17.08.2020, 11:53, Разное

Юлия Ефременкова сообщила, что планирует открывать салон красоты. Бывшая участница «Дом-2» полагает, что о таком бизнесе мечтает каждая девочка.
На своей странице в Instagram Юлия Ефременкова опубликовала пост, в котором написала, что до прихода в «Дом-2» она имела маленький салон красоты. Позже в ее жизни возникли другие проекты, но детская мечта вспомнилась опять и теперь она приняла решение ее реализовать. Бывшая ведущая признается, что до эпидемии коронавируса она занималась поиском помещения, но договор подписать не успела, так как попала в больницу с камнями в почках.

Не так давно экс-участница «Дом-2» опять вспомнила о студии и стала рассматривать различные варианты на продажу, так как желает готовый салон, чтобы не думать о ремонте и персонале. Она нашла хороший вариант и готова вкладывать деньги, но переживает из-за второй волны COVID-19. Сейчас решиться на дальнейшие шаги не может и еще в раздумьях, покупать бизнес сейчас или ждать конца пандемии. Юлия Ефременко спрашивает мнение подписчиков, которые стали делиться в комментариях информацией о коронавирусе и своими историями, связанными с бизнесом, в период эпидемии.



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