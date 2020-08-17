В Минске начались перебои с интернетом

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17.08.2020, 11:53, Новости дня

Перебои с интернетом опять начались в Минске, сообщают местные жители.

Перебои с интернетом в белорусской столице начались после 11.00

Не работают 4G и домашняя сеть, плохо работает мобильный интернет, передает корреспондент РИА «Новости».

Работа мобильного интернета и соцсетей, отключенных в Белоруссии с вечера прошлого воскресенья, возобновилась в Минске в среду утром.



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