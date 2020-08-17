Соловьев призвал не позволить «сорвать белорусов в русофобию»

17.08.2020, 11:53, Новости дня

Телеведущий, журналист Владимир Соловьев обратился к гражданам Белоруссии с призывом «не дать украсть страну».

О своем отношении к акциям протеста в Белоруссии и главе республики Александру Лукашенко Соловьев высказался в эфире на YouTube.

«Я хочу обратиться ко всем нашим зрителям и слушателям из Белоруссии – не дайте украсть у вас страну, не идите путем раздора и гражданской войны, попытайтесь услышать друг друга, попытайтесь понять, что хорошо для вашей страны», – сказал он.

Телеведущий также посоветовал «не поддаваться на литовские, польские, американские и прочие шуточки», не слушать «голоса агитаторов и пропагандистов», а также СМИ, которые живут на деньги американских налогоплательщиков. По словам ведущего, ведутся попытки «сорвать белорусов в русофобию».

«Посмотрите на то, что произошло в соседних с вами странах. Посмотрите, какую судьбу вам пытаются уготовить. Я точно не за Лукашенко и не за (оппозиционного кандидата на президентских выборах Светлану) Тихановскую, но я за дружбу между Россией и Белоруссией, между нашими народами», – заключил Соловьев.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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