 

Мнение: Вопрос

17.08.2020, 11:50, Разное

А вот эти плакаты на улицах Минска с издевательствами над Лукашенко и грубыми насмешками – это “гражданское сознание” типа? И это “невинные люди” с такими плакатами, которых надо защищать всем миром?

У инфантилов всегда плохой батька виноват и всегда мечта о батьке хорошем, который им подарит сытую жизнь.

Меня политика не интересует, но если вы у меня в друзьях и очень радуетесь таким методам “защиты своих границ”, то вас у меня в друзьях не будет. Если вы называете всех протестующих “люди”, а всех защитников закона и сторонников порядка “нелюдьми”, тем более.

Источник: Эволюция



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