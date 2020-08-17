На госканале «Беларусь 1» началась забастовка

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17.08.2020, 11:48, Новости дня

Утром в понедельник у здания минского телецентра началась забастовка нескольких десятков технических работников Белтелерадиокомпании, а также сотрудников новостного подразделения Агентства теленовостей.

Телеоператор дирекции подготовки видеопрограмм Сергей Злотников сообщил протестующим решение руководства: им дается полтора часа на принятие решения об увольнении. «Кто остается, тот остается, кто уходит, тот уходит», передает РИА «Новости».

Телеканал «Беларусь 1» уже около несколько часов транслирует запись вчерашнего эфира на фоне сообщений о забастовке. Трансляция отмечена знаком «повтор». Согласно телепрограмме, сейчас по «Беларусь 1» должен идти художественный фильм, однако вместо него показывают вчерашние новости.

Дозвониться до пресс-службы Белтелерадиокомпании не удалось, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала, что работники белорусского государственного СМИ собирались объявить забастовку. Соответствующее заявление сделала ведущая и режиссер государственных телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова в субботу, после переговоров инициативной группы Белтелерадиокомпании с пресс-секретарем президента Белоруссии Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.



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