 

Стало известно о гибели сирийского военного в результате удара ВВС США

17.08.2020, 11:48, Новости дня

Сирийский военный погиб, еще двое ранены на севере страны в результате авиаудара американских ВВС по позиции армии САР после отказа пропустить американский патруль, сообщило гостелевидение САР.

«Сирийский военный погиб, еще двое ранены после авиаудара американского самолета по блокпосту армии САР в районе Телль-Захаб к юго-востоку от города Камышлы после того, как военные отказались пропустить патруль американских оккупантов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Ikhbariya.

В свою очередь проправительственная газета al-Watan отмечает, что один из раненых – офицер армии САР. По ее данным, американский патруль пытался проехать в зону, подконтрольную сирийской армии. При этом газета не уточняет принадлежность самолета, нанесшего авиаудар.

Ранее бойцы сирийской армии заблокировали проезд для колонны армии США в районе города Тель-Тамр провинции Эль-Хасаке, из-за чего американские военные были вынуждены прервать маршрут следования и развернуться.



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