На здании администрации в Киеве вывесили флаг протестующих Белоруссии

17.08.2020, 11:48, Новости дня

На здании Киевской городской госадминистрации над входом появился бело-красно-белый флаг протестующих в Белоруссии, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Жыве Беларусь!», – подписал Кличко фото флага, опубликованное в Telegram.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД писала, чем белорусский протест отличается от украинского Майдана.