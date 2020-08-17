На здании администрации в Киеве вывесили флаг протестующих Белоруссии
17.08.2020, 11:48, Новости дня
На здании Киевской городской госадминистрации над входом появился бело-красно-белый флаг протестующих в Белоруссии, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Жыве Беларусь!», – подписал Кличко фото флага, опубликованное в Telegram.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.
Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем белорусский протест отличается от украинского Майдана.
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