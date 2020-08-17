 

Зеленский о поджоге авто журналистов “Схем”: Не допущу, чтобы критика власти влекла за собой преследования или запугивания

17.08.2020, 11:45, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит преследования журналистов за критику власти. Так он прокомментировал ночной поджог автомобиля журналистов программы “Схемы”.

“В декабре 2014-го неподалеку от Дворца “Украина” неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы “Схемы”. Как президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне”, – написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский назвал свободу слова фундаментом любой демократической страны и подчеркнул, что журналистская деятельность не может быть основанием для преследований.

“Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков “ребята, вы дошутитесь” до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы за время моего президентства любая критика власти влекла за собой преследования или запугивания”, – добавил президент.

У грудні 2014-го неподалік палацу «Україна» невідомі спалили моє авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та…

Posted by Володимир Зеленський on Esmaspäev, 17. august 2020

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, в свою очередь, предположила, что поджог – дело рук врагов журналистов-расследователей.

“Журналистские расследования – это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со “Схемами”, абсолютно недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, по которым были сняты расследования. По факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Рада, что никто не пострадал – это главное. Действующее законодательство предусматривает защиту участников уголовного процесса, в том числе пострадавших. Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства”, – написала Мендель в своем Facebook.

Журналістські розслідування – це завжди небезпечна робота. Але ситуація, що склалася зі «Схемами», – цілковито…

Posted by Iuliia Mendel on Pühapäev, 16. august 2020

В ночь на 17 августа автомобиль программы “Схемы” подожгли возле дома водителя съемочной группы. По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали с помощью этой машины, – “Короли дорог”, о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Главный редактор программы “Схемы” Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен чиновник времен беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Правоохранители квалифицировали факт поджога автомобиля журналистов программы “Схемы” как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Метеорологи прогнозируют усиление шторма «Исаиас» до категории урагана

21.07 / Луцкого террориста задержали во время штурма

13.07 / Путин подписал закон о жилье для родных погибших военнослужащих

27.07 / В США умер телеведущий, попавший в Книгу рекордов Гиннесса

19.07 / “Батьківщина” оспорит сокращение количества районов в Конституционном Суде

20.07 / В Киеве открыли мемориал погибшему журналисту Шеремету

18.07 / Арестован председатель горсовета Петрозаводска

07.07 / Обязательное ношение масок в транспорте бьёт по кошельку швейцарцев

15.07 / Замглавы «Почты России» Емельченкова отправили под домашний арест

25.06 / Доктор Комаровский назвал необычный способ спасения от жары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска