В Беларуси крупнейшие предприятия выходят на забастовку

17.08.2020, 11:45, Новости дня

В понедельник, 17 августа, крупнейшие предприятия Беларуси присоединяются к общенациональной забастовке. Об этом сообщает TUT.BY.

В городе Солигорск на забастовку вышли работники “Беларуськалия”. Накануне они заявили, что будут остановлены все горнодобывающие и проходческие комплексы и отделения сильвинитных обогатительных фабрик, а также выполнение работ на вспомогательных цехах. Сотрудники требуют освобождения всех политических заключенных, отставки президента Беларуси Александра Лукашенко, проведения повторных выборов.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

О забастовке работников “Беларуськалия” пишет и NEXTA Live.

В Жлобине к забастовке присоединяются работники Белорусского металлургического завода. TUT.BY сообщает, что около 9.00 на заводе остановилась одна из линий.

В Жодино протестуют сотрудники БЕЛАЗа. TUT.BY сообщает, что некоторых работников закрыли в цехах, из-за этого вышло меньше людей. Вдобавок к этому милиция не пускает горожан, хотевших поддержать работников, к центральной проходной. Фото и видео с завода опубликовал канал NEXTA Live.

К забастовке также присоединились работники предприятий “Гродножилстрой” и “ГродноПромстрой”. На опубликованном TUT.BY видео сотрудников пытаются уговорить вернуться к работе.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

В Минске забастовку также планируют работники Минского завода колесных тягачей. Сегодня там ожидают прибытия Лукашенко, который должен выступить перед рабочими. Туда пришли также работники Минского тракторного завода и Минского электротехнического завода, отмечает TUT.BY.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.