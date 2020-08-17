 

В России приступили к созданию вакцины от COVID-19 для животных

17.08.2020, 11:43, Разное

В Россельхознадзоре приступили к созданию вакцины от COVID-19 для животных. В первую очередь ее получат фермеры.

Руководитель ведомства Сергей Данкверт подчеркнул, что особое внимание следует уделить вакцинации млекопитающих из семейства куньих, поскольку среди них вирус распространяется наиболее быстро. В частности, планируется привить норок, которых разводят на фермах. Сроки появления вакцины пока не называются.



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