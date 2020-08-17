Водитель расстрелял дорожного рабочего в Москве

17.08.2020, 11:43, Разное

Минувшей ночью на юго-западе Москвы произошел конфликт между водителем и дорожными рабочими. Автомобилист пять раз выстрелил в укладывавших асфальт на дороге мужчин. Один из них скончался на месте, второй был госпитализирован с ранениями.

Преступник скрылся и был объявлен в розыск. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям “Убийство” и “Незаконное хранение огнестрельного оружия”, пишет “Экспресс газета”.