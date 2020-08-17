Мнение: Немощь

17.08.2020, 11:36, Разное

Китай отказывается от трубопроводных проектов поставки газа в пользу собственной добычи и поставок СПГ. В июне этого года на 36 процентов упали суммарные поставки газа из Туркмении, Казахстана, России и Узбекистана. Это не одномоментная ситуация, а тенденция – по Силе Сибири китайцы выбрали в этом году 1,6 млрд кубометров газа за первое полугодие при том, что обязаны за весь год получить по принципу "бери или плати" не менее 4,5 млрд кубометров. Повторяется ситуация с Турецким потоком, по которому турки также практически перестали качать газ на свой рынок.

Сила Сибири между тем даже в текущем формате обошлась Газпрому в триллион рублей, и при загрузке даже в 5 млрд кубометров ее окупаемость превышает нормативный срок службы системы. В случае кратного падения поставок по Силе Сибири она прочно и безнадёжно генерирует убыток.

Позиции Газпрома разваливаются по всем направлениям. Стратегические решения на строительство колоссальных трубопроводных систем оказались выгодными для путинских друзей – подрядчиков строительства, но нанесли невосполнимый ущерб национальному достоянию. А заодно и бюджету, так как именно он поддерживает распадающийся под грузом некомпетентных решений Газпром.

В том состоянии, в которое загнало газовую отрасль страны бездарное руководство Газпрома, у него все более явственно проглядывается только одна перспектива – банкротство. Банкротство можно прикрыть реорганизацией, но суть от этого не меняется. Убытки, конечно, повесят на полуживой российский бюджет и на резервы, так как сколь-либо прибыльные куски все равно расхватают все те же, кто и довел отрасль до катастрофы.