Личное: Куда податься бабе?
17.08.2020, 11:31, Разное
Крайне неприятный, но вместе с тем и неоспоримый факт в том, что женщина стремится замуж, а мужчина всячески избегает брака.
Вот только не надо сейчас кричать, что именно ваш благоверный за вами 18 лет бегал.
Фото: Соцсети
Не бегал. Вы им манипулировали. В конце концов, многие залетают, чтобы наконец выйти замуж.
Что вам в замужестве? Мёдом намазано? Так нет ведь, одной спокойнее было, правда?
Вы извините, но сейчас будет ещё один крайне неприятный для осознания факт: зачем бабе замуж? Для денег.
Разберём тезисно, какие есть варианты у девушки, чтобы жить финансово благополучно, не помышляя о браке?
Стать начальницей. Не вариант, потому что нужно в институте учиться, а не искать женихов. Да и потом, даже имея хорошее образование, пробиться наверх почти всегда означает с кем-нибудь переспать ради должности.
Стать актрисой (певицей) — ну, тут совсем всё понятно, верно? Не один раз за должность дать, а давать за каждую роль или песню.
Стать финансово независимой эскортницей — тут давать и давать. Зато по миру полетаешь, дадут возможность поспать во многих отелях.
Что ещё?
Всё. Нет больше вариантов. Лучше в замуж, где меньше унижений, правда?
Вот потому женщина тратит жизнь и все силы на поиск мужа, а не самореализацию. Других вариантов, как считает большинство, нет никаких.
Я хочу донести до вас мысль, что мы ничем не хуже мужчин. И тоже можем зарабатывать сами.
Знакомьтесь, Лана Нагорная — мать троих детей. И вместе с тем, успешный профессионал своего дела.
Лана занимается трейдингом. Покупает-продаёт акции, вкладывает деньги, зарабатывает.
В Сториз своего аккаунта Инстаграм за неделю на глазах у всех подняла депозит с 7000$ до 15000$.
Может ли женщина быть успешным трейдером? А почему, собственно, нет?
Лана понятно и доступно рассказывает о том, какие есть понятия на рынке инвестиций, что такое биржа, почему важно инвестировать и что инвестиции дадут вам в будущем. Она торгует буквально при вас — не скрывает свои сделки, и времени тратит немного, совмещая материнство и успешный трейдинг.
Не сидит бессмысленно в офисе, ожидая прибавку, а сама решает, когда и сколько ей поработать.
Помимо Инстаграма Лана ведёт курсы об инвестициях и трейдерстве с женским подходом, где можно посмотреть кучу её программ и вебинаров.
15 лет Нагорная занимается инвестициями. Спокойно и хорошо живёт в своё удовольствие. Не это ли победа правильного феминизма, когда женщина становится не хуже мужчины? Не стремиться присосаться, подчинить себя, а может назвать себя самодостаточным человеком?
И муж при этом всём, конечно, присутствует. Вот только он у Ланы не для того, чтобы его доить, а любить. Не присосаться к его деньгам, а для более приятных дел.
Я рекомендую вам открыть пошире глаза. Увидеть, как успешные женщины смогли вырваться из бытового рабства. И самим чуть напрячь голову, чтобы посмотреть на мир новым взглядом.
Подпишитесь на Лану. Она станет проводником в мир трейдинга.
Начнёшь инвестировать сейчас — и себе пенсию обеспечишь, и детей поднять сможешь. Не теряйте время, развивайтесь, а Лане — респект, что она помогает женщинам развиваться.
Что для вас работа? Удовольствие? Деньги? Или место, где вы тухнете в надежде выйти замуж?
Источник: Лена Миро
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