 

МРК «Грайворон» с «Калибрами» прибыл на госиспытания

17.08.2020, 11:30, Новости дня

Новый малый ракетный корабль (МРК) «Грайворон», предназначенный для Черноморского флота, прибыл в Новороссийск для проведения государственных испытаний, говорится в сообщении пресс-службы флота.

«В настоящее время проводятся монтажные работы по оборудованию надстройки корпуса корабля. После окончания подготовительных работ экипаж малого ракетного корабля «Грайворон» и сдаточная команда завода-изготовителя начнут проведение комплекса государственных испытаний», – передает ТАСС сообщение флота.

После завершения испытаний «Грайворон» будет принят в состав Черноморского флота и станет четвертым малым ракетным кораблем, имеющим на вооружении высокоточное оружие – комплекс «Калибр-НК», на Черном море.

Напомним, 10 июня официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало заявил, что МРК проекта 21631 «Грайворон» будет передан Черноморскому флоту до конца 2020 года.



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