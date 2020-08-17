 

Соратница Тихановской заявила, Белоруссия может гордиться своими рабочими

17.08.2020, 11:30, Новости дня

Белоруссия может гордиться рабочими, которые преодолели свой страх, сообщила соратница экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова, прибывшая к Минскому заводу колесного транспорта (МЗКТ), который только что посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вас не слышат, власти убегают от вас. Вы преодолели свой страх, спасибо, что требуете уважения к себе. В современном мире все гордятся рабочими. Современная демократическая Белоруссия будет гордиться вами», – передает ТАСС слова Колесниковой, которые она сказала собравшимся рядом с предприятиям протестующим.

В понедельник утром Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия пока не собираются митинговать.

Напротив центральной проходной собралось около сотни человек с бело-красными флагами. Сообщалось также, что сотни рабочих электротехнического и тракторного заводов в Минске выдвинулись к МЗКТ. Также рабочие Минского тракторного завода собираются в понедельник на проходной на фоне сообщений о забастовке.

После этого стало известно, что вертолет Лукашенко вылетел с территории МЗКТ – якобы когда к предприятию подошла колонна рабочих с других заводов. При этом не сообщается, покинул ли завод сам президент.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.



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