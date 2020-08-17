Разгул криминала вынуждает американцев бежать из мегаполисов

17.08.2020, 11:25, Новости дня

Пандемия, беспорядки, стрельба на улицах и засилье наркоманов в общественных парках — всё это побуждает жителей Нью-Йорка бежать из города, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, та же тенденция наблюдается по всей стране, однако СМИ и политики игнорируют эту проблему: их гораздо больше интересует «российская угроза» и другие темы, не имеющие отношения к жизни простых американцев.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Никогда не замечали, насколько горячо обеспокоен правящий класс нашей страны проблемами, не имеющими никакого отношения к вашей жизни? Если вы похожи на большинство американцев, вы думаете, как вам оплатить долги по кредитной карте. Вы думаете о том, можете ли вы позволить себе взять студенческие кредиты для ваших детей. Вы пытаетесь сохранить единство в семье, пока общество словно раздирают на части. Вам бы хотелось в следующем месяце посмотреть футбольные матчи университетских команд. Вот что волнует большинство людей, но не нашу элиту.

В её мире 16-минутный телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины — это кризис общенационального масштаба, заслуживающий того, чтобы целых пять месяцев круглосуточно препарировать его в новостных программах. Для этих людей горстка странных русских мемов в Facebook подпадает под определение критической чрезвычайной ситуации — большей угрозы, чем Карибский кризис. А когда кто-то случайно неправильно произносит имя бывшей подружки (экс-мэра Сан-Франциско. — ИноТВ) Уилли Брауна*, они так шокированы этим преступлением, что посвящают ему целые рубрики телепередач. Другими словами, их приоритеты сильно отличаются от ваших.

Учитывая всё это, не стоит удивляться, что эти же самые люди упустили из виду, возможно, самое важное событие в Америке за последние 30 лет. Они едва заметили его, потому что оно не имело никакого отношения к России, Ирану или Дональду Трампу. А вы наверняка заметили. Крушение американских городов, сожжённые здания, исчезновение правоохранительных органов. Толпы преступников бесчинствовали, не встречая сопротивления, совершали кражи и нападали на людей. Бродяги-наркоманы захватили улицы, парки, общественный транспорт. Все, кто мог уехать из американских городов, уехали. И это происходило по всей стране.

Из одного только Нью-Йорка бежали многие сотни тысяч людей, может быть, и миллион. По сути, вся налоговая база крупнейшей в Америке городской агломерации исчезла всего за несколько месяцев. Но вот что примечательно. Пока это происходило, наш политический класс едва ли хоть словом упомянул об этом.

Если я скажу, что наблюдать за этим было дико, я не передам и малой части своих ощущений. Представьте, что вы смотрите третью игру в Мировой серии, и вдруг на «Янки-стэдиум» садится космический корабль. Вы переключаетесь на CNN, чтобы послушать, что говорят об этом в прямом эфире, но CNN решил этого не освещать. По их мнению, это неинтересно. Вот каково это было. Начинаешь думать, что сходишь с ума.

А потом видишь статистику и понимаешь, что нет, ты не сумасшедший, всё совершенно реально: число пустующих квартир в Нью-Йорке вот-вот достигнет самого высокого уровня за всю историю. Сан-Франциско, долгое время славившийся перегретым рынком недвижимости, теперь столкнулся с 50-процентным ростом числа пустующих жилищ. Люди бегут. Компании, помогающие в переезде, говорят, что не могут угнаться за спросом.

Почему это происходит? Никакой загадки тут нет. Вот недавний новостной сюжет местного нью-йоркского канала.

WNYW: Сначала пришла пандемия, и сотни тысяч нью-йоркцев, как сообщается, временно покинули город. Теперь уезжает ещё больше людей — на этот раз навсегда. Они говорят, что больше не чувствуют себя в безопасности в городе. Стилист-парикмахер Джоди Ашер говорит, что дважды сталкивалась с агрессией по пути с работы и на работу, поэтому её семья переехала во Флориду. Другие следуют её примеру — на фоне всплесков насилия с применением огнестрельного оружия. Число инцидентов со стрельбой в июле выросло на 177 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А теперь мы видим публично колющихся наркоманов в Среднем Манхэттене. Люди, работающие в этом районе, говорят, что звонили в полицию, но звонки остались без ответа.

Звонки в полицию остались без ответа. Так бывает, когда бюджет полиции урезают на миллиард долларов. Преступность резко растёт, о многих преступлениях не сообщают — и потому, что некого звать, и потому, что внезапно появившееся общественное давление требует не подключать к делу полицию, каким бы ужасным ни было преступление.

Только вчера мы говорили с матерью мальчика-инвалида, на которого напали в нью-йоркском парке среди бела дня. Группа молодых людей подошла сзади и ударом повалила его наземь. Им не понравилась его внешность. Громилы снимали всё на видео, по сути, провоцируя мать что-то сказать. Они хотели выложить видео с ней в интернет и обвинить её в аморальности. Когда мать рассказала о происшедшем своим соседям, людям с университетским образованием, они стали придумывать оправдания для преступников: «Они же бедные, неудивительно, что они раздосадованы!»

Это безумие. Это совершенно неправильно. Бедность не причина насилия. Бедный — не значит злой. Нападению на ребёнка-инвалида не может быть оправдания! Иного мнения придерживается только определённый сорт либеральной интеллигенции. К сожалению, именно эти люди сейчас у руля. Вот почему Нью-Йорк недавно превратил гостиницы в Верхнем Вест-Сайде в приюты для бездомных. Внезапно по всему району стали разгуливать наркоманы и осуждённые насильники. И больше всех страдают слабые. Дети не могут пойти на игровую площадку. Старушки боятся выйти из дома. Но никому в руководстве до этого нет дела.

Дата выхода в эфир 13 августа 2020 года.



* По данным американских СМИ, кандидат в вице-президенты США Камала Харрис начала свою политическую карьеру с помощью своего любовника, известного демократа Уилли Брауна (прим. ИноТВ).