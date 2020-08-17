 

Глава МВД Великобритании заявила, что мигранты считают Францию расистской страной

17.08.2020, 11:25, Новости дня

Глава МВД Великобритании Прити Пател в общении с британскими парламентариями заявила, что мигранты воспринимают Францию как более расистскую, чем Соединённое Королевство, страну, пишет The Sunday Times. По её словам, те, кто просят убежища в Британии, утверждают в судах, что если их вернут во Францию, то там их будут «пытать».


Reuters

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что мигранты массово перебираются в Британию, поскольку считают Францию «расистской страной», где их могут «пытать» местные власти, пишет The Sunday Times.

Рискуя обострить отношения с Францией, Пател сказала британским парламентариям, что мигранты добиваются права остаться в Соединённом Королевстве, поскольку за Ла-Маншем они не могут найти работу из-за расизма.

При этом, по её словам, просители убежища в британских судах утверждают, что если их отправят обратно во Францию, то там их будут «пытать».

Комментарий Пател прозвучал в ходе телефонной конференции с более чем 40 депутатами-консерваторами, отмечается в статье.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что Пател ссылалась на мнение мигрантов, а не выдвигала свои обвинения.

«Мигранты считают Францию более расистской страной, чем Британия, поскольку они не могут найти там работу», — заявил источник, близкий к министру внутренних дел.



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