Назван самый вредный продукт для почек

17.08.2020, 11:23, Разное

Нефролог Людмила Артюхина рассказала, что самым опасным продуктом для почек является обычная соль. Ее чрезмерное употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем и госпитализации.

Артюхина отметила, что коварство соли заключается в том, что вызываемые ее избытком недуги могут до последнего протекать бессимптомно. В итоге люди обращаются к врачам, когда болезнь запущена. Доктор отметила, что на проблемы с почками могут указывать такие признаки, как высокое давление, отечность, слабость и утомляемость, передает телеканал “360”.