Лукашенко оценил количество бастующих рабочих: Погоды не делает

17.08.2020, 11:23, Разное

Утром 17 августа глава государства прилетел на вертолете на территорию Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), чтобы поговорить с сотрудниками предприятия. В ходе визита Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с забастовками рабочих.

Белорусский политик отметил, что заводы по всей стране продолжают работать. В стачках якобы участвуют от 150 до 200 человек. По мнению президента, такое количество бастующих “погоды не делает”, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко рассказал, что на самом деле количество рабочих на предприятиях превышает допустимое количество. Власти намеренно держат “лишнюю численность”, чтобы люди могли прокормить себя и своих близких в разгар пандемии.

“Кто хочет работать, пусть работает. Если люди не хотят работать, мы их не заставим”, – сказал Александр Лукашенко.

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Публикация от Александр Лукашенко (@lukoshenko_aleksandr) 20 Апр 2020 в 3:18 PDT

Напомним, на прошлой неделе во многих городах Белоруссии начались массовые забастовки. На митинги вышли сотрудники Минского автомобильного завода, Минского электротехнического завода, Белорусской атомной электростанции.