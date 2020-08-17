Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером

17.08.2020, 11:20, Новости дня

Светлана Тихановская, оппозиционный кандидат на прошедших неделю назад президентских выборах в Беларуси, вынужденная покинуть страну, в понедельник заявила, что готова стать национальным лидером.

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов» – заявила Тихановская в видеообращении, опубликованном в понедельник.

По словам Тихановской, «самым важным является независимость Беларуси», которая «не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах».

Оппозиционный кандидат также обратилась к сотрудникам силовых ведомств Беларуси, призвав их перейти на сторону народа: «Если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом».

Днем ранее в Беларуси прошла крупнейшая акция протеста против многолетнего авторитарного лидера Александра Лукашенко, который, по мнению участников, украл победу на недавних президентских выборах.

В марше в Минске приняло участие до 200 тысяч человек – намного больше, чем сторонников Лукашенко, которые провели свою акцию.

Антиправительственные демонстранты скандировали «Жыве Беларусь!» и требования «Уходи!», обращенные к Лукашенко.

Один плакат гласил «Гаага, забери его». Авторы явно имели в виду штаб-квартиру Международного уголовного суда.

Участников шествия поддержали около тысячи демонстрантов в Праге.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вспоминал, как в 1968 году в результате вторжения войск стран Варшавского договора во главе с СССР в Чехословакию, была подавлена «Пражская весна». Но он также вспомнил о мирном свержении коммунизма в 1989 году и призвал ЕС помочь Беларуси.

Около 50 тысяч сторонников Лукашенко также собрались в Минске, чтобы услышать президента, который заявил, что он не будет проводить новые выборы, после того как ЦИК заявила, что он получил 80 процентов голосов, и объявила его победителем.

«Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот… Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы, – заявил Лукашенко. – Я никогда вас не предавал, никогда! И я вас никогда не предам!»

Один сторонник Лукашенко заявил: «Все вдруг забыли то хорошее, что он сделал – в стране порядок, у нас нет ни войны, ни голода».

Лукашенко пришел к власти после того, как Беларусь объявила о независимости от Советского Союза, и является президентом с 1994 года.

Запад называет его «последним диктатором Европы» за подавление свободы слова и прав человека, а также нетерпимость к оппозиции.

Лукашенко был объявлен победителем выборов, прошедших 9 августа. Согласно официальным результатам, он получил 80 процентов голосов, в то время как единственный серьезный оппозиционный кандидат, Светлана Тихановская, по заявлению властей, получила 10 процентов. Она вступила в кампанию после ареста ее мужа – потенциального кандидата от оппозиции блогера Сергея Тихановского.

В свою очередь, оппозиция утверждает, что Светлана Тихановская получила от 70 до 80 процентов голосов, тогда как поддержка, оказанная Александру Лукашенко, была крайне низкой.

Тихановская сказала, что никогда не согласится с результатами выборов. Позднее она скрылась в Литве, объяснив это обеспечением безопасности ее детей.

Сразу после выборов белорусская милиция стала крайне жестоко разгонять митинги протеста, неизбирательно задерживать людей, в том числе случайных прохожих. Многие из задержанных, согласно их заявлениям и видеосвидетельствам, подвергались жестоким избиениям и издевательствам. Также силовые структуры Беларуси развернули преследование журналистов, задержав за неделю после выборов около 70 сотрудников медиа.

Выступая перед белорусскими военачальниками в субботу, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин предложил «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь».

В сообщении Кремля говорилось, что Путин и Лукашенко согласились с тем, что «проблемы» в Беларуси «будут вскоре урегулированы», а отношения между двумя странами укрепятся.

Лукашенко долгое время обвиняли в том, что он заискивал перед Москвой в ущерб улучшению отношений с Западом.