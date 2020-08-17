Мнение: Больше выражать уважение России под видом диалога не стоит

17.08.2020, 11:18, Разное

Японцы о том, как можно забрать у России Курильские острова.

Впервые с 1992 года, когда была запущена программа, безвизовый обмен приостановлен из-за пандемии нового коронавируса

Все поездки в 2020 году по программе безвизового обмена, по которой бывшие жители Курил посещают свою родину, отменены из-за нового коронавируса. На 2020 год было запланировано всего 19 поездок: по программе безвизового обмена — девять; посещение могил — три; свободное посещение — семь.

Тем не менее из-за пандемии все туры, запланированные по август включительно, были отменены. Свободное посещение, которое должно было состояться в конце сентября, также под большим вопросом. Это означает сворачивание всех программ, запланированных на 2020 год. Возникла беспрецедентная ситуация, сложившаяся впервые с 1992 года, когда начали реализовывать программу безвизового обмена. Правительство Японии планирует создать авиарейс для посещения могил, однако перспективы этой идеи также туманны.

Комментарии читателей

Tak

Нереально, что они вернут острова. Я думаю, даже диалог невозможен. Россия не меняется.

Mas

Путин боится отставки… поэтому будет ужесточать политику в отношении Японии! О «северных территориях», вероятно, можно забыть… Бесхребетная политика в конце концов разрушит Японию.

Kjl

Политики-пацифисты говорили, что, если ограничиться требованием двух островов, Россия отдаст их, но она не настолько мягкая. С Путиным можно сколько угодно вести переговоры, но он не отдаст даже один остров. Скорее он использует шанс, чтобы захватить Хоккайдо.

Oph

Переговоры по «северным территориям» невозможны. На востоке Хоккайдо, в частности, в Кусиро, стремительно сокращается население. Только на поддержание этого региона уходят огромные ресурсы. Сейчас у Японии нет возможности инвестировать и развивать новые территории — Южные Курилы. Даже если «северные территории» вернут, от них толк только один — рыбная промышленность. Если она так нужна, достаточно соответствующего соглашения с Россией. Больше выражать уважение России под видом диалога не стоит.

Кан

Я думаю, эта программа нужна, но в этом году она отменилась, к сожалению. Когда нам вернут родину — неизвестно. Это печально. Японцы не забудут деяния России. Молюсь о скорейшем возврате территорий.

Кубирэ

Россия действительно поступает глупо. России крайне выгодно скорее вернуть острова и получить экономическую прибыль. Например, можно построить нефтепровод и качать нефть в Японию. Получить от Японии инвестиции и развивать экономику. Если Россия продолжит вести себя упрямо, она развиваться не будет.

Ejy

Путин обеспокоен снижением рейтинга в России. Более 80% россиян против возврата четырех и даже двух островов. На фоне экономического кризиса, недовольства властью и распространения коронавируса Россия не в том положении, чтобы отдавать «свои» территории. Я не знаю, провалилась ли японская дипломатия, но у России точно сейчас нет таких возможностей.

Zakk

Скорее всего, Южные Курилы уже не вернуть. Раньше была возможность получить два острова, но Япония настаивала только на четырех, и это была ошибка. Шансов на четыре острова никаких. Возможно, даже запретят бывшим жителям посещать Курилы. Правительство Японии должно укрепить оборону и не позволять Китаю вести себя агрессивно. В случае необходимости — разрешить силам самообороны реагировать. В общем, надо показать китайским коммунистам свою решимость!

Box

Причина — коронавирус, и с этим ничего не поделаешь, однако жаль людей, которые не могут посетить могилы. Пока премьер Абэ у власти, переговоры вообще не развиваются. Наоборот, позиции Японии ослабли, и четыре острова все дальше от нас. Бывшие жители островов стареют, движение за возврат ослабевает, Кремль усиливает контроль, а Южные Курилы все больше интегрируются.

Ict

Синдзо Абэ может в 25-й раз продемонстрировать Путину радушную дипломатию, но он не отдаст четыре острова. Даже если Путина сменит другой, острова не вернут. Да, остается только война. Если СМИ слышат слово «война», тут же поднимают шум, но я хочу спросить у них — разве есть другой способ возврата?

Mmd

Что касается территориальных войн, то абсолютный победитель тот, у кого подавляющая военная мощь и кто контролирует территорию. Можно говорить о состоятельности территориальных прав, но это бесполезно. Ведь мы имеем дело с преемником СССР —Россией — полной агрессии. Пока она не развалится, о возврате островов можно даже не мечтать. Воевать с Россией не получится. Поэтому диалог — это иллюзия. В этом смысле поражение бывшей императорской армии Японии все еще имеет глубокое значение. Вот что значит проиграть войну.

X33

Нужно разорвать с Россией дипломатические отношения и не восстанавливать их, пока она не отдаст острова. Экономическое сотрудничество также не нужно. Это касается и Китая — не стоит общаться с властью, которая заботится только о своих интересах.

Киддо

Нет никакой необходимости оказывать России экономическую помощь. Она признает агрессию, значит должна вернуть острова. Правительство Японии обязано твердо настаивать на возврате. Не переговоры, а требования!

Tho

Раньше речь шла о возврате островов Хабомаи и Шикотан, но из-за давления США этим планам не суждено было свершиться. Прошло столько времени, поэтому получить острова все сложнее. К тому же Россия построила на Шикотане современную клинику.

Acc

Самый близкий к возврату период — когда у России ослабла экономика. Отобрать силой не получится, поэтому Япония должна заставить попотеть Россию с точки зрения экономики. Другого не остается. Сколько раз нужно обмануться, чтобы понять это? До сих пор ведь есть советские шпионы.



Jun

Сложно мирно вернуть то, что находится под контролем. Лично я надеялся хотя бы на половину. Россия постоянно ведет себя так — требует накормить, а как поест, сбегает. Проблему известного острова, который постепенно отходит известной стране, также не решить мирным способом. Вашингтон тоже считает, что ему выгодна нерешенность этого вопроса. Смотрите теперь в бинокль на «северные территории», которые казались близкими несколько лет назад.

S29

В конечном итоге остается одно — или вернуть за счет войны, или же сделать, как Россия: довести ее до нищеты и совершить мародерство. Япония получила территории в 1905 году в соответствии с Портсмутским мирным договором, а Россия начала в 1935 году стравливать Великобританию и Францию с Японией и Германией, пытаясь выловить рыбку в мутной воде. Советско-японский пакт о нейтралитете — лишь одна из уловок. Сталин предложил Японии заключить соглашение и с самого начала был готов его нарушить. Япония, которая отнеслась к этому серьезно, сглупила. В конечном итоге это только подтвердило, что СССР — ненадежный партнер. Премьер-министр Абэ — ненормальный клоун.

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