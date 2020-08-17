Шэрон Стоун рассказала о борьбе своей сестры Келли с коронавирусом: “Ее заразил один из вас, противников масок”

17.08.2020, 11:10, Разное

Несмотря на то что в отдельных странах введены послабления режима самоизоляции, а кто-то отказывается признавать как необходимость масок, так и существование самого вируса COVID-19, число пострадавших от него лишь растет. К последним, увы, примкнула и сестра актрисы Шэрон Стоун Келли. Причем состояние женщины отягчается еще одним обстоятельством – у нее уже есть серьезное заболевание, волчанка. Об этом рассказала сама Шэрон, опубликовав на выходных в Instagram фото сестры. Под снимком она написала обращение к своим фолловерам, раскритиковав поведение отдельных личностей:

Моя сестра Келли, которая и так страдает от волчанки, теперь больна еще и коронавирусом. Это ее больничная палата. Один из вас, противников масок, сделал это и заразил ее. У нее нет иммунитета. Единственное место, куда она выходила из дома, это аптека. В ее стране нельзя провести тестирование, если у тебя нет симптомов, а затем ты пять дней должен ждать результатов. Вы бы смогли остаться в этой палате одни? Носите маску – ради себя и ради других людей! Пожалуйста.

Больничная палата Келли Стоун

Чуть позже она также выложила фотографию своей сестры Келли и ее супруга Брюса и подписала ее:

Пожалуйста, зажгите свечи и помолитесь о моей сестре и ее муже и моем дорогом друге Брюсе.

Келли Стоун с супругом Брюсом

59-летняя Келли Стоун младше Шэрон на три года и уже много лет развивает вместе с сестрой проекты по спасению планеты от экологической катастрофы. В марте она уехала с супругом в Монтану и находилась там в изоляции. Сейчас Келли активно делится в личном блоге процессом своего лечения и фотографиями врачей, но в каком именно госпитале она лежит – в Монтане или в Майами, где и находится Шэрон, неизвестно.

Келли и Шэрон Стоун