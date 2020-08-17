 

Таинственный НЛО, запечатлели во время грозы над Кембриджем

17.08.2020, 11:16, Разное

Житель Кембриджа (Великобритания) Пол Брайан (Paul Bryan) на днях записывал на видео приближающуюся и долгожданную грозу после череды жарких дней, когда в объектив его камеры вдруг попал странный объект, пролетающий на довольно низкой высоте.

На своем канале Paul Bryan TV видеохостинга YouTube Пол выложил материал и лишь заметил, что сам он вначале подумал, что это пролетела стайка птиц (так бывает), однако при более тщательном рассмотрении полученного материала, понял, что ошибся.

На видео запечатлено действительно что-то невероятное. Пользователи YouTube согласились с автором ролика, что пролетающее нечто никак не похоже не стаю птиц, скорее это может быть какой-то военный дрон из числа суперсовременных. Однако некоторые юзеры выразили сомнение, что дрон может быть такой формы и конструкции, возможно, что это – НЛО неземного происхождения.

Удивило пользователей и то, что данный объект пролетел так низко и со сравнительно небольшой скоростью. К тому же он издавал характерный звук для земных летательных аппаратов, хотя и не очень громкий. Все это заставляет задуматься…

Кстати, эксперты по видеомантажу уже дали свой вердикт – ролик не подделка. А вот сам НЛО – настолько уникален, что уфологи пока не находят ему подходящую аналогию.



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