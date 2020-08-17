 

Лукашенко: Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, пожалуйста, ворота открыты

17.08.2020, 11:08, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что «если кто-то не хочет работать и хочет уйти», то «ворота открыты».

Лукашенко заявил, обращаясь к рабочим, что они – «субъекты экономической деятельности, экономики», и то, куда они «ринулись, другие законы», передает БелТА.

«Чтобы потом не было больно», – предупредил глава государства.

Глава государства добавил, что «если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты».

До этого он заявил, что в Белоруссии не будет других президентских выборов.

В понедельник утром Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия пока не собираются митинговать.

Напротив центральной проходной собралось около сотни человек с бело-красными флагами. Сообщалось также, что сотни рабочих электротехнического и тракторного заводов в Минске выдвинулись к МЗКТ. Также рабочие Минского тракторного завода собираются в понедельник на проходной на фоне сообщений о забастовке.

После этого стало известно, что вертолет Лукашенко вылетел с территории МЗКТ – якобы когда к предприятию подошла колонна рабочих с других заводов. При этом не сообщается, покинул ли завод сам президент.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.



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