Варшава попросила Минск перестать обвинять Польшу в организации беспорядков

17.08.2020, 11:08, Новости дня

Официальная Варшава отрицает свое участие в событиях в Белоруссии, сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского телевидения.

«В первую очередь надо сказать, что все такого типа утверждения являются абсолютно безосновательными», – передает РИА «Новости» слова Пшидача.

«Польша не влияет на внутреннюю ситуацию в Белоруссии. Это белорусское общество решилось на такую форму протеста, это белорусское общество имеет на нее право, это белорусское общество будет решать будущее своей власти, а не международное мнение, ни соседние страны», – добавил замглавы МИД Польши.

При этом он отметил, что Польша намерена поддерживать диалог между белорусскими властями и оппозицией.

«Что мы делаем – мы можем поддерживать белорусов в диалоге, как оппозиционную сторону в диалоге со своей властью, так и можем призывать власти в Минске к началу диалога со своим обществом, так как это, по нашему убеждению, хорошо для стабильности самой Белоруссии», – сказал Пшидач.

«Что касается обвинений, бросаемых президентом Лукашенко, то это не ново. Президент Лукашенко каждый раз, когда имеет проблемы в своем государстве, обвиняет международные факторы, в основном, соседей. Мы эти нападки считаем абсолютно безосновательными и просим власти в Минске, чтобы прекратили активность такого типа», – заключил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что за беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб.