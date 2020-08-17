Еще одна кукла «оживает» и двигает ногами в шкафу

17.08.2020, 11:07, Разное

Игрушки, имитирующие животных и особенно человека (куклы) нередко оживают, то есть открывают глаза, двигаются и даже говорят. И это происходит не только в сказках и фильмах ужасов, например, со всемирно известной куклой Аннабель, но и в реальной жизни.

Куклу Аннабель, принадлежащую покойным ныне исследователям различных паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уоррен (Ed, Lorraine Warren), мы упомянули не случайно, поскольку на днях в социальных сетях стал распространяться слух, что она таинственным образом исчезла. Чуть позднее выяснилось, что источником недоразумения стал неточный перевод с китайского интервью актрисы Аннабель Уоллис, которая она дала издательству The Hollywood Reporter. Зятю четы Уоррен (Warren) Тони Спера (Tony Spera) пришлось даже выступить на своем семейном канале YouTube с разоблачением этой нелепости и показать куклу Аннабель. К сожалению, это не всех убедило, и причина тому весьма банальна: настоящая кукла Аннабель, найденная в свое время в музее Уорренов в Монро, штат Коннектикут США, отличается от той, которую изготовили специально для съемок одноименного фильма ужасов.

Но и это еще не все из последних новостей о мистических куклах. На сервисе коротких видео TikTok в это же время появляется запись Холли Армстронг (Holly Armstrong), которая запечатлела в своем доме загадочную ситуацию: находящаяся в шкафу кукла вдруг начинает двигать ногами. Это настолько поразило и напугало женщину, что Холли обратилась к пользователям интернета за помощью: что ей теперь делать?

Видео Holly Armstrong на TikTok собрало миллионы просмотров, 1,2 миллиона лайков и более 20 тысяч комментариев. Естественно, советы, как изгнать дух из куклы, были многочисленными и разнообразными. Кстати, некоторые пользователи считают, что в куклы вселяются не обязательно злые духи, а потому нужно сначала постараться подружиться с ней, выяснить, что она хочет, а уж только потом предпринимать шаги по изгнанию демонических сил.

При этом самые радикальные юзеры предлагают просто сжечь дом с проклятой куклой – и гори в пламени все, что связано с мистическими проявлениями, столь жуткими для восприятия и, возможно, опасными для человека.

Напомним, что подобные видеоролики появляются в Сети интернет периодически. Одним из наиболее запомнившихся можно назвать, к примеру, 116-летнюю куклу Джанет, которая с начала прошлого века «преследует» всех, кто соприкасается с ней (привлекает в дом болезни и неприятности, пугает и так далее). Исследователи паранормальных явлений Мэтт Вуд и Крейг Джонс сделали селфи с этой куклой (фото ниже), и на видео Джанет моргнула, хотя у нее не было подвижных глаз, а значит закрыть их она не могла чисто физически. И тем не менее, закрыла…