 

Мнение: Неправды о русской истории

17.08.2020, 10:55, Разное

Именовался ли в географических сочинениях конца XVI в. остров Рюген прямо Русией?
Откуда взялась «мекленбургская генеалогия» Рюрика?
Был ли Одоакр «русским князем»?
Что за «рутены» проживали во Фландрии в раннем Средневековье?
Наблюдал ли художник Ерменев штурм Бастилии?
Был ли «владелец влесовых дощек» Изенбек туркменским беем, а известный антинорманист Савельев потомком болгарских царей?
В какого Юпитера веровал еретик Эмон де ла Фосс?
Был ли киевский воевода Адам Кисель потомком киевского же воеводы Свенельда?..

Уважаемый Андрей Рыбалка (anrike), чью предыдущую книгу о мистификаторе рукописей 19 века “XIII класса Сулакадзев” я купила и прочитала с глубоким наслаждением, опубликовал новую книгу, в которой попытался дать ответы на перечисленные выше вопросы.

Книга называется "В поисках варягов: гипотезы, интерпретации, фикции" (Кабинетный ученый, 2020).

Отрывок из аннотации:

"Сборник очерков, посвященных изучению предположений и гипотез, основанных на ложных интерпретациях источников либо на заведомых фикциях. (…)
Первая часть, «Варяжские страдания» полемически направлена против активной реактуализации идей «антинорманизма». Автор не пытается решать «варяжскую проблему» по существу, а останавливается на популярных частностях историографического либо источниковедческого характера, в ряде случаев используя анализ биографических подробностей героев своих очерков.

Преимущественно биографическое содержание имеет вторая часть книги — «Персональные страницы». В ней собраны статьи, порожденные авторским любопытством относительно периферийных тем его основного направления исследований («XIII класса Сулакадзев: источниковедческое историческое исследование». М.; Екатеринбург, 2018) и источниковедческих нюансов все той же «варяжской проблемы», которые подвергаются пересмотру за счет повторного обращения к первоисточникам.

Купить книгу можно по ссылке

Источник: Шакко



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Мнение: Если у вас есть информация, позвоните

16.08 / Здоровье дороже: Карди Би потратила 100 тысяч долларов на тесты на коронавирус ради съемок клипа с Кайли Дженнер

28.06 / Личное: В добрый путь!

15.07 / Замена животных белков на растительные продлевает жизнь

31.07 / В Омске неизвестный мужчина напал на шестилетнюю девочку

01.08 / Настя Ивлеева официально возвращается в программу «Орел и Решка»

29.07 / НЛО как «Пепелац» запечатлели на видео в Швейцарии

06.08 / Медведев признал необходимость считаться c хабаровчанами

25.07 / Мнение: СК РФ отловил еще двоих любителей анонимных “шуток”

10.07 / Мечеть турецкой Великой Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска