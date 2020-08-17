Мнение: Неправды о русской истории

17.08.2020, 10:55, Разное

Именовался ли в географических сочинениях конца XVI в. остров Рюген прямо Русией?

Откуда взялась «мекленбургская генеалогия» Рюрика?

Был ли Одоакр «русским князем»?

Что за «рутены» проживали во Фландрии в раннем Средневековье?

Наблюдал ли художник Ерменев штурм Бастилии?

Был ли «владелец влесовых дощек» Изенбек туркменским беем, а известный антинорманист Савельев потомком болгарских царей?

В какого Юпитера веровал еретик Эмон де ла Фосс?

Был ли киевский воевода Адам Кисель потомком киевского же воеводы Свенельда?..

Уважаемый Андрей Рыбалка ( anrike), чью предыдущую книгу о мистификаторе рукописей 19 века “XIII класса Сулакадзев” я купила и прочитала с глубоким наслаждением, опубликовал новую книгу, в которой попытался дать ответы на перечисленные выше вопросы.

Книга называется "В поисках варягов: гипотезы, интерпретации, фикции" (Кабинетный ученый, 2020).

Отрывок из аннотации:

"Сборник очерков, посвященных изучению предположений и гипотез, основанных на ложных интерпретациях источников либо на заведомых фикциях. (…)

Первая часть, «Варяжские страдания» полемически направлена против активной реактуализации идей «антинорманизма». Автор не пытается решать «варяжскую проблему» по существу, а останавливается на популярных частностях историографического либо источниковедческого характера, в ряде случаев используя анализ биографических подробностей героев своих очерков.

Преимущественно биографическое содержание имеет вторая часть книги — «Персональные страницы». В ней собраны статьи, порожденные авторским любопытством относительно периферийных тем его основного направления исследований («XIII класса Сулакадзев: источниковедческое историческое исследование». М.; Екатеринбург, 2018) и источниковедческих нюансов все той же «варяжской проблемы», которые подвергаются пересмотру за счет повторного обращения к первоисточникам.

Купить книгу можно по ссылке