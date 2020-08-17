 

Мнение: Автоконцерны скотничают

17.08.2020, 10:54, Разное

Производители автомобилей ведут себя в Европе как маленькие ангелочки. Выкладывают в открытый доступ документацию по новым машинам, подробные инструкции по ремонту. Снабжают техникумы и библиотеки справочниками по своей продукции.

В России ситуация диаметрально противоположная: автоконцерны ведут себя предельно скрытно, чтобы как можно сильнее затруднить ремонт своей техники. Им выгодно, чтобы автолюбители или ремонтировались у дилеров по конским ценникам, или просто покупали новые автомобили.

Разумеется, если бы автоконцерны могли, они бы боролись с независимыми автосервисами и в Европе, однако законы Евросоюза прямо требуют раскрывать всю документацию по ремонту. В России, к сожалению, таких законов пока что нет:

https://riafan.ru/1302293-vladelcy-avtoservisov-pozhalovalis-na-otsutstvie-dostupa-k-tekhnologiyam-avtoremonta

«В европейском документе все сделано для того, чтобы демонополизировать рынок, — заявил владелец автосервиса из Санкт-Петербурга Александр Пахомов. — Нам же тут дается платный доступ на учебную информацию, документацию автомобилей, которые вчера сошли с конвейера. Нам за деньги предлагается дилерское диагностическое оборудование, возможность обучаться в дилерских учебных центрах. В 2016 году все европейские автопроизводители закрыли эту информацию для России и некоторых стран третьего мира. С территории России получить доступ к этой информации предприятиям невозможно».

В развитых странах независимые сервисные станции вправе получать доступ к базам данных с инструкциями и технологиями ремонта автопроизводителей, пользоваться средствами программирования, специальными инструментами и оборудованием, но в России картина другая. Техобслуживание автомеханики нередко проводят по инструкциям из Интернета.

Полагаю, сейчас самое время отрегулировать этот вопрос. Автоконцерны сильно заинтересованы в российском рынке — так, к примеру, после ухода из-под Петербурга завода «Дженерал Моторс», освободившиеся мощности решил выкупить «Хундай»:

https://news.drom.ru/Hyundai-General-Motors-79705.html

В остальном мире, напротив, автопроизводители несут убытки. На грани разорения находится корпорация «Мицубиши» — в попытках спастись она вынуждена будет покинуть рынок Европы, оставшись только в России:

https://news.drom.ru/Mitsubishi-Motors-79888.html

Свидетели Небесного СССР сейчас напишут в комментариях, что вся проблема в капитализме, при котором каждый стремиться надуть ближнего своего.

Не буду переводить стрелки на развитой социализм, при котором с авторемонтом дела обстояли самым грустным образом, вместо этого проведу небольшое сравнение. Капитализм похож на футбол: для его нормальной работы необходимы внимательные арбитры и детально прописанные правила игры. Тренеры и футболисты всегда будут пытаться схитрить, заполучить победу нечестным путём. Задача организаторов — предусмотреть защиту от жульничества в правилах и обеспечить хорошее судейство. В этом случае публика будет радоваться игре, и победа будет доставаться не самым скользким, а самым сильным командам.

Источник: Место для дискуссий



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