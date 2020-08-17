 

Опасный рак у детей имеет связь со скрытой малярией

17.08.2020, 10:53, Разное

У скрытой малярии и опасного рака у детей, поражающего иммунную систему, исследователи обнаружили сходство. Оно может указывать на то, что после излечения от малярии значительно повышаются риски развития эндемической лимфомы Беркитта.
Результаты исследования продемонстрировали стимулирование иммунной системы у детей паразитами, являющимися возбудителями скрытой малярии. Своими действиями они формируют идеальную для проникновения вируса Эпштейна-Барра среду. В итоге у ребенка может развиться эндемическая лимфома Беркитта.

По словам соавтора исследования и старшего научного сотрудника Национального института рака в США, между этими двумя заболеваниями имеется сильная корреляция. Летальные исходы из-за скрытой малярии крайне редки, а вот агрессивная форма рака вызывает у ученых намного больше опасений.



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