Михаил Ефремов с электронным браслетом дышит свежим воздухом по ночам

17.08.2020, 10:53, Разное

Российский актер Михаил Ефремов дышит свежим воздухом у окна, когда стемнеет. На нем продолжает находиться электронный браслет, согласно условиям домашнего ареста.

Минувшие выходные Михаил Ефремов провел дома. В пятницу актера выписали из больницы, куда его увезли прямо с заседания суда с подозрением а инсульт. Адвокат артиста Эльман Пашаев подтвердил диагноз врачей. Он назвал всех людей, которые не верят, что его подзащитный болеет, «потерявшими совесть и мораль».

17 августа Пашаев намерен доказывать в суде, что Михаил Ефремов нуждается в часовых прогулках на улице из-за своей состояния здоровья. Ранее служители Фемиды отказали актеру в такой возможности. Адвокат артиста на стал сдаваться, поэтому подал жалобу. Существует шанс, что госпитализация Ефремова поможет решить вопрос положительно. Сам же артист не будет принимать участие в этом заседании.

В Пресненском суде 18 августа продолжатся слушания по уголовному делу о смертельной аварии, которую спровоцировал Ефремов. На этих слушаниях актер должен присутствовать. До начала сентября суд, скорее всего, вынесет приговор. Ефремову грозит до 12 лет свободы. Под домашним арестом актер провел 68 дней. Это приравнивается к 34 дням лишения свободы.

Друзья артиста рассказали, что в темное время суток он открывает широко окно в комнате. Днем Ефремов старается не привлекать к себе внимание соседей и прохожих.