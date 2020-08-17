Белорусский политолог: Польша и Литва манипулируют Тихановской

17.08.2020, 10:48, Новости дня

«Тихановская стала лицом оппозиции, но стать национальным лидером из-за рубежа у нее не получится», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Болкунец, комментируя новое видеообращение экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, где та объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии.

«Тихановская вошла в кураж, находясь за пределами страны. Думаю, определенные силы в Польше и Литве пытаются ею манипулировать, тем самым воздействуя на белорусское информационное пространство», – сказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Возможно они разыгрывают вариант Хуана Гуайдо, но это бессмысленно. Да, она стала лицом оппозиции, но стать национальным лидером из-за рубежа у нее не получится, потому что для этого нужно быть внутри страны со своим народом», – добавил собеседник.

Он также напомнил, что неделю назад Тихановская называла себя «слабой женщиной», а сейчас претендует на роль лидера нации. «Это можно лишь объяснить тем, что в первом случае с ней поработали представители КГБ, а во втором – представители западных структур», – предположил политолог.

«Что касается ее призыва к силовикам перейти на сторону оппозиции – вряд ли они перейдут на сторону именно Тихановской. Но они могут отвернуться от Лукашенко и занять нейтральную позицию», – отмечает Болкунец.

Говоря о дальнейших перспективах Тихановской, эксперт спрогнозировал, что в будущем «она сможет играть какую-то политическую роль, если у нее появится такое желание». «Она интеллигентная и открытая дама. Но в случае новых выборов президента, думаю, белорусское общество сможет выбрать другого и более профессионального человека», – добавил политолог.

«При этом признать Тихановскую президентом было бы некорректно. Точно так же некорректно признать президентом Лукашенко, потому что выборы были фальсифицированы. Именно по этой причине нам нужно провести новые выборы», – заключил Болкунец.

Напомним, в понедельник Тихановская заявила в новом видео, размещенном на YouTube, что она «готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм».

Также она выступила с требованием освободить «всех политзаключенных» в республике и «в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов – реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

Тихановская также указала, что признает самым важным «независимость Белоруссии», являющуюся той константой, которую нельзя потерять «ни при каких обстоятельствах». Она призвала остановить насилие во время митингов, заявив, что «мы не имеем права поднимать друг на друга руку», что белорусы «должны с холодной головой оценивать происходящее, задав себе простой вопрос: кому выгодно на наше противостояние и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя».

«Я хочу обратиться к людям в форме: белорусы – это люди, которые не приемлют насилие, белорусы щедры и справедливы, и если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас, и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, что вы и сами прекрасно это знаете и понимаете, ведь мы все – одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить», – сказала Тихановская.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Позже Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения.

В первом она заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно, и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер помещения, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной, которая позднее подтвердила эту информацию.

По мнению сторонников Тихановской, заявление могло быть записано под давлением.

Затем штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.