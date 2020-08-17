Мужчина устроил погром в отделении «Гемотеста» в Москве

17.08.2020, 10:48, Новости дня

Мужчина в пятницу в московском районе Марьино устроил погром в лабораторном отделении частной компании, угрожая персоналу физической расправой, сообщил административный директор ООО «Лаборатория Гемотест» Сергей Шумаров.

В результате отделение закрыто на ремонт, пострадавших нет, сказал представитель компании.

«Инцидент произошел в пятницу, 14 августа, около 11.50. В лабораторное отделение «Гемотеста» в Москве в районе Марьино на улице Новочеркасский бульвар, 55 вошел мужчина вне очереди. Он спросил у наших сотрудников, какие анализы принимают сейчас. Согласно графику, в это время в отделении брали мазок на ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию, согласно действующим правилам безопасности – не больше пяти человек в помещении одновременно», с передает РИА «Новости» слова Шумарова.

«Услышав от сотрудников пояснение и просьбу занять очередь, посетитель по неизвестной причине разозлился и устроил погром, сопровождая его нецензурной бранью и угрожая физической расправой», – продолжил он.

По словам Шумарова, сначала мужчина сбросил предметы со стойки регистрации, на просьбы прекратить свои действия он не реагировал. «Персонал и два посетителя отделения, испугавшись за свою жизнь и здоровье, попытались скрыться в гинекологическом кабинете, однако он ворвался туда и продолжил дебош – повредил мебель и оборудование. Погром продолжался около двух минут», – добавил он.

Закончив, мужчина ушел, но пообещал вернуться, сказав: «Вернусь через час, будете работать – убью».

«Медсестры, придя в себя после погрома, сразу же нажали тревожную кнопку вызова ГБР, а также доложили об инциденте вышестоящему руководству. Через 20 минут после прибытия сотрудников ГБР и полиции в отделение приехал сотрудник отдела контроля Лаборатории «Гемотест» Антон Васильченков, от которого участковый принял заявление», – сказал Шумаров.

Примерно в 12.50 дебошир выполнил свое обещание и вернулся в отделение. Он попытался нанести несколько ударов полицейскому и сотруднику отдела контроля, был задержан, после чего его доставили в ОМВД РФ по району Марьино для дальнейшего разбирательства и прохождения психиатрической экспертизы.

«Если мужчину признают вменяемым и будет заведено уголовное дело, лаборатория «Гемотест» подаст гражданский иск на возмещение причиненного ущерба в рамках уголовного процесса. На дебошира составлено заявление на привлечение к ответственности по ст. 213 (хулиганство) и ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)», – отметил Шумаров.