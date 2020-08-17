 

В Роспотребнадзоре назвали главный источник бактерий на кухне

17.08.2020, 10:43, Разное

Главным сборником бактерий на кухне оказалась губка для мытья посуды. На ней в сотни тысяч раз больше заразы, чем на стульчаке унитаза. Этот незаменимый атрибут состоит из поролона и имеет множество пор, что является хорошей средой для размножения патогенной микрофлоры.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что губку невозможно хорошо промыть или продезинфицировать, поэтому ее нужно еженедельно менять. Также не следует использовать одну и ту же губку для посуды, столов, раковины и продуктов, сообщает телеканал “360”.



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