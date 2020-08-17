Полиция открыла уголовное производство по делу о поджоге автомобиля журналистов “Схем”

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17.08.2020, 10:31, Новости дня

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля журналистов программы “Схемы”. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В полиции рассказали, что инцидент произошел в Броварах. Из-за пожара в автомобиле “Схем” повреждения получила также припаркованная рядом машина.

Событие правоохранители квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, были назначены экспертизы. Во время проведения первоочередных следственных действий полиция отобрала образцы для исследования.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

В ночь на 17 августа автомобиль программы “Схемы” подожгли возле дома водителя съемочной группы. По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали с помощью этой машины, – “Короли дорог”, о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Главный редактор программы “Схемы” Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен чиновник времен беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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