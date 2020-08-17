В РФ подтвердили 4,8 тыс. новых случаев коронавируса

17.08.2020, 10:30, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 4892 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 927 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 4892 новых случая коронавируса в 83 регионах», из них 26,1% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 690, Санкт-Петербурге – 159, Московской области – 153

Зафиксировано 55 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровело 3 тыс. 133 человека.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 927 тыс. 745 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 тыс. 740 летальных исходов, выздоровело 736 тыс. 101 человек.

Накануне, 16 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4969. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 77.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.