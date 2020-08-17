Захарова оценила позицию Макрона по Белоруссии

17.08.2020, 10:30, Новости дня

Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла лицемерием призыв президента Франции Эммануэля Макрона к ЕС продолжать поддерживать протесты в Белоруссии.

Захарова прокомментировала воскресное заявление Макрона на своей странице в Facebook вопросом о том, когда Европейский Союз начнет мобилизоваться на поддержку протестов на своем пространстве.

«Когда же он (Макрон – Прим. ВЗГЛЯД) попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета?», – написала Захарова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ряд европейских лидеров ранее выступил с критикой в отношении Александра Лукашенко. Под этим давлением он провел уже два телефонных совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, подтвердившем готовность оказать Минску содействие в разрешении возникших проблем.

В воскресенье в Минске состоялся митинг сторонников Александра Лукашенко. Акция против действующего главы республики в этот же день собрала вдвое больше участников.

Массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками, затем правоохранительные органы прекратили разгонять активистов. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, один протестующий погиб.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто стоит за организацией протестных акций в Белоруссии.